Дело о ДТП на Бауманской улице передали в суд

6 декабря, 19:29
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Фигуранту дела о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы предъявили обвинение. Инцидент произошел в декабре 2016 года.
Дело будет передано в суд, сообщили в Генпрокуратуре России. Ранее 28-летний житель Московской области Александр Ломов был выдан властями ФРГ, где он скрывался от следствия.
"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – цитирует представителей ведомства "Интерфакс".
Во время ДТП в 2016 году мужчина вел Mercedes Benz Е 63 AMG 4 MATIC. Он проезжал участок Бауманской улицы от улицы Бакунинской в сторону улицы Радио. Водитель выехал на тротуар и сбил пешехода около дома 57 строение 2, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте.
"Водитель был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. В результате мужчину задержали на территории Германии и в августе 2017 года выдали для привлечения к уголовной ответственности компетентным органам РФ", – отмечает прокуратура.
Уголовное дело против Ломова рассмотрят в суде. Обвиняемый содержится под стражей.
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