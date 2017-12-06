В Серпухове загорелось административное здание

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В административном здании в Серпухове утром в среду произошел пожар. К 11:45 возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров.

Загорелось строение на улице Береговая, дом 4а, передает Агентство "Москва". Пожар тушат 12 человек и три единицы техники.

Накануне произошел крупный пожар на строительном рынке в Балашихе. Более 70 пожарных и 22 единицы техники понадобилось, чтобы справиться с огнем на площади 700 квадратных метров. Как сообщали в региональном управлении МЧС, загорелся один из торговых павильонов.