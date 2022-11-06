СК требует арестовать руководителя фирмы, отвечающей за работу сгоревшего кафе в Костроме

Фото: kostroma.sledcom.ru

Следственный комитет требует задержать директора фирмы "Империя", которая проводила организацию деятельности кафе "Полигон" в Костроме, где в ночь на 5 ноября случился пожар.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора ООО "Империя" Натальи Белоноговой", – цитирует представителя Свердловского районного суда Костромы ТАСС.

Происшествие произошло в ночь на 5 ноября. В результате ЧП по уточненным данным экстренных служб погибли 13 человек, еще девять человек пострадали.

Позднее прокуратура Костромской области выяснила, что в сгоревшем заведении была заперта часть эвакуационных выходов. Из-за этого в момент появления пламени в здании случилась давка.

По предварительным данным, причиной возгорания стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей заведения.

Правоохранители выявили нарушения в сгоревшем кафе в Костроме

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