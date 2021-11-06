Три человека погибли в аварии под Псковом

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Смертельная авария случилась на трассе в Псковской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы регионального управления МВД.

По имеющимся данным, в ДТП столкнулись "Газель" и Lada Granta, за рулем которой находилась женщина. Как удалось выяснить, Lada выехала на встречную полосу.

"В результате пострадали 3 человека в "Газели", а 3 человека, находившиеся в автомобиле Lada, погибли", – сообщили в МВД.

В данный момент на месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Северо-Западном тоннеле столицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла перед пересечением с МКАД.