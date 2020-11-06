Экс-жена Цеповяза впала в кому

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Бывшая жена одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую вместе с ее братом Иваном обвиняют в вымогательстве, впала в кому. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Мурад Мусаев.

"Сегодня около полудня ее нашел сын в бессознательном состоянии", – сказал Мусаев, добавив, что у женщины онкология и состояние ее здоровья в последнее время было "не лучшим".

"Мы пока не знаем подлинной причины, что с ней произошло. Знаем, что она в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких", – добавил Мусаев.

В связи с этим заседание суда по делу Стришней и ее брата 6 ноября отложили на 14 ноября, отметил адвокат.

В конце июня Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону арестовал Стришнюю по делу о вымогательстве. Защита просила, чтобы подсудимую отпустили под залог из-за проблем со здоровьем. По словам ее адвоката, Наталье стало плохо во время заседания, ей вызвали скорую помощь.

По данным прокуратуры, Наталью Стришнюю и ее брата обвиняют в вымогательстве около 70 миллионов рублей. Отмечается, что в станице Кущевской были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы фирмы "Слава Кубани", в том числе учредительные и бухгалтерские, а также изъят сервер.

Как сообщалось ранее, агрофирма "Слава Кубани" принадлежит по условиям брачного договора с Цеповязом его экс-супруге.

В 2013 году Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы. Спустя год срок наказания сократили на два месяца. Всего на счету банды, в которую входил Цеповяз, 19 убийств. Самое громкое преступление было совершено осенью 2010 года. Тогда ОПГ расправилась сразу с 12 жителями Кущевской станицы.