Столичный майор при задержании попытался съесть взятку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Майор транспортной полиции в Москве при задержании попытался съесть 10 тысяч рублей взятки с семечками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Во время задержания за мелкую взятку на станции Москва – Савеловская майор старший оперуполномоченный уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино попытался съесть купюры в общей сумме 10 тысяч рублей. При этом он стал заедать деньги семечками из ящика своего рабочего стола", – говорится в сообщении.

Уточняется, что майор успел почти полностью съесть пятитысячную и однотысячную купюры. Целыми остались еще четыре купюры по одной тысяче рублей.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что оперуполномоченный получил взятку в размере 10 тысяч рублей 1 ноября за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В отношении майора возбуждено дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ "Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". Обвинение пока не предъявлено.

Ранее Бабушкинский суд Москвы арестовал до 28 декабря начальника полиции подмосковного Ступина Антона Антонова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере в составе группы лиц.

