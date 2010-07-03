Полиция проверяет информацию о краже денег со счета виолончелиста Родина

12:24
Фото: mosconsv.ru
Столичные полицейские проверяют информацию о том, что лжесотрудник банка украл деньги со счета виолончелиста Кирилла Родина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, заявление в полицию подал 56-летний гражданин, который представился Родиным и заявил, что является доцентом Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Заявитель сообщил, что ему позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником службы безопасности банка.
"После короткого разговора мужчина обнаружил, что с его расчетного счета было списано 150 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что полицейские проверяют информацию и направили запросы в банк.
Мошеннических схем, связанных со средствами на банковских картах становится все больше. Недавно сообщалось, что псевдосотрудники банка звонят клиентам и говорят о попытке незаконного перевода денег. Они предлагают скачать специальную программу якобы для безопасности финансов, а на самом деле – чтобы получить доступ к мобильному устройству. Преступники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.
Глава компании Group-IB Илья Сачков также отметил, что кибермошенники устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. А в Центробанке предупредили еще об одном способе обмана, когда под видом блокировки подозрительных транзакций преступники совершают хищения средств жертв. Держатели карт передают лжесотрудникам банка контрольные слова, коды подтверждений и другую информацию, дающую возможность украсть деньги.
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