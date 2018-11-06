Женщина покусала экс-парня своей дочери в ресторане в Бибиреве

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Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в японском ресторане в Бибиреве, где женщина покусала бывшего парня своей дочери. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы.

По данным правоохранителей, накануне вечером в поликлинику обратился 27-летний москвич. Врачи диагностировали у молодого человека ушиб и ссадину большого пальца правой руки.

Оперативники начали проверку и выяснили, что между пострадавшим и матерью его бывшей девушки произошел конфликт. Это случилось в японском ресторане на улице Лескова. В ходе ссоры "женщина укусила оппонента за большой палец", уточнил собеседник агентства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.