Затонувший в Мурманске плавучий док получил трещины при ударе о дно

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Плавучий док ПД-50, затонувший в Мурманске во время ремонта крейсера "Адмирал Кузнецов", получил повреждения корпуса при ударе о дно. Водолазы провели первичный осмотр дока 30 октября и обнаружили на нем трещины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства заявил, что не удивлен появлению трещин, учитывая массу и возраст дока. Он считает, что именно по этой причине власти до сих пор не решили, нужно ли поднимать док со дна.

Авария на ПД-50 произошла в конце октября, когда там проходил плановый ремонт авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". В результате инцидента док наполнился водой и затонул. Сам крейсер получил пятиметровую пробоину из-за упавшего на него крана. Причиной ЧП стало внеплановое отключение электричества.

Плавучий док ПД-50, один из крупнейших в мире, построен в Швеции в 1979 году по заказу СССР, имеет длину 330 метров, грузоподъемность – 80 тысяч тонн.

