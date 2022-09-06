Прокуратура начала проверку после пожара в частном пансионате в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара, который произошел накануне в частном пансионате для пожилых людей "Дом доброты" в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в результате произошедшего травму получил один человек.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и по результатам приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пятиэтажка загорелась на востоке Москвы. В результате пострадали три человека. Загорелась квартира в доме на 9-й улице Соколиной Горы. В ходе ликвидации огня были спасены шесть человек. Троим из них понадобилась помощь врачей.

