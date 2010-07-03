Электроснабжение в "Авиапарке" восстановят до конца пятницы

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Электроснабжение в ТРЦ "Авиапарк" будет восстановлено до конца пятницы. В субботу, 7 сентября, торговый центр откроется в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Авиапарка".

"Работы завершат в пятницу вечером, завтра ТРЦ откроют в штатном режиме", – сообщили агентству.

Были наняты специалисты Россетей для восстановления электроснабжения "Авиапарка".

Ранее сообщалось, что около 04:00 6 сентября в районе 3-ей Хорошёвской улицы произошла авария с повреждением четырех кабелей. Из-за этого в "Авиапарк" перестало поступать электричество.

Аквариум в "Авиапарке" работает автономно, его подключили к внешним электрогенераторам.

