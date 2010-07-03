На Ямале подросток под видом девушки выманил сто тысяч рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подросток в Ямало-Ненецком автономном округе стал фигурантом дела о мошенничестве, выманив у двух мужчин почти 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

В полицию в течение недели обратились двое жителей Нового Уренгоя. По их словам, неизвестный ввел их в заблуждение, из-за чего они суммарно лишились 99 тысяч рублей.

Оказалось, что злоумышленник создал фейковую страницу в социальных сетях, представившись там Ангелиной, и от ее имени вел переписку с мужчинами. Под различными предлогами он просил перечислить деньги на его счет.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 16-летний житель города. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемый вину признал, он находится под подпиской о невыезде.

В январе 2018 года депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести регистрацию в соцсетях по паспорту, а также запретить пользоваться соцсетями лицам, не достигшим 14 лет. Парламентарий посчитал, что предоставление при регистрации недостоверных персональных данных должно повлечь штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей. Законопроект решили отправить на доработку.