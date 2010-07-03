В "Башне Федерация" опровергли информацию об остановке лифтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В пресс-службе комплекса "Башня Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" опровергли данные об остановке всех лифтов в здании.

"У нас все работает в штатном режиме, все нормально", – рассказали сайту Москва 24 в комплексе.

Ранее в СМИ появились данные, что в остановленных лифтах есть люди.

"Башня Федерация" была достроена в 2017 году. Комплекс состоит из двух башен "Восток" и "Запад", возведенных на одном стилобате. Высота "Башня Федерация. Восток" – 374 метра, на данный момент это самая высокая недвижимость в Европе. В комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.

