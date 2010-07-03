Кинологи проверяют станцию метро "Южная" из-за подозрительного предмета

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Сотрудники экстренных служб с собаками проверяют станцию "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, где был найден подозрительный предмет. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"На месте работают кинологи для его проверки", – рассказал собеседник агентства. Он отметил, что, несмотря обнаружение подозрительного предмета, станция работает в обычном режиме.

3 сентября из здания Павелецкого вокзала эвакуировали более 300 человек после анонимного сообщения о "минирования". Помещения вокзала тщательно обследовали кинологи. Никаких опасных предметов найдено не было, угроза взрыва не подтвердилась.