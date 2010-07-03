Мужчине пробили череп в супермаркете за попытку украсть водку

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В супермаркете на севере столицы проломили череп мужчине, пытавшемуся украсть бутылку водки, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в магазине на улице Дубнинской. Администратор зала заметил попытку кражи и решил наказать вора.

Потерпевший впал в кому, у него проломлены свод и основание черепа. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан.

В центре столицы на Верхней Красносельской улице 53-летний мужчина ранил сотрудника строительного супермаркета. Нападавший несколько раз ударил работника магазина шпателем в живот, шею и плечо. Пострадавшего госпитализировали с глубокими резаными ранами, нарушителя задержали.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.