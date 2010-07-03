ВВС России 23 раза поднимались на перехват иностранных самолетов на этой неделе

Фото: Москва 24

Российские истребители 23 раза поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ за текущую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Согласно опубликованным данным, воздушную разведку у российских границ вел 31 иностранный летательный аппарат. Отмечается, что ВВС РФ не допустили нарушений воздушного пространства.

В пресс-службе добавили, что за неделю российские летчики выполнили 273 летные смены на 75 аэродромах.

Ранее российских пограничников задержали в Литве. Инцидент произошел 23 августа в Ниде.