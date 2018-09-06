06 сентября 2018, 17:58Происшествия
Пассажиры совершившего экстренную посадку в Новосибирске самолета доставлены в Москву
Фото: depositphotos/Nordroden
Пассажиры самолета, который совершил экстренную посадку в Новосибирске, направляясь из Кемерово в Москву, доставлены в столицу. Об этом рассказали в авиакомпании "Аэрофлот".
"Все пассажиры уже доставлены в Москву", – отметил собеседник агентства. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.
Утром 6 сентября пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в Новосибирске. Причиной стала трещина в лобовом стекле самолета. В результате происшествия никто не пострадал.
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