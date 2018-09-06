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06 сентября 2018, 17:29

Происшествия

В США у банка произошла стрельба

Фото: АР/John Raoux

Стрельба произошла у банка в американском Цинциннати, штат Огайо, сообщает РИА Новости. По данным местных СМИ, пострадали не менее трех человек.

Один из раненых находился на улице, второй внутри соседнего магазина с мороженым. Еще одна женщина вошла в дверь банка, когда неизвестный выстрелил в нее. По словам очевидца, злоумышленник стрелял около 15 раз.

Сообщается, что люди спрятались в уборной банка.

происшествия за рубежом
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