06 сентября 2018, 17:29Происшествия
В США у банка произошла стрельба
Фото: АР/John Raoux
Стрельба произошла у банка в американском Цинциннати, штат Огайо, сообщает РИА Новости. По данным местных СМИ, пострадали не менее трех человек.
Один из раненых находился на улице, второй внутри соседнего магазина с мороженым. Еще одна женщина вошла в дверь банка, когда неизвестный выстрелил в нее. По словам очевидца, злоумышленник стрелял около 15 раз.
Сообщается, что люди спрятались в уборной банка.
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