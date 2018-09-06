06 сентября 2018, 09:23Происшествия
С бывшего рабочего РКК "Энергия" сняли подозрения в порче "Союза"
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
С бывшего рабочего РКК "Энергия" сняли подозрения в порче космического корабля "Союз МС-09", на котором произошла утечка воздуха в космосе. Такое решение приняла внутренняя комиссия предприятия, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
"Недавно с предприятия именно из цеха окончательной сборки уволился специалист. Естественно, первые подозрения пали на него", – цитирует собеседника РИА Новости.
Источник отметил, что комиссия проверила документацию и выяснила, что экс-сотрудник не работал с кораблем, на котором произошла утечка. С него сняли все подозрения.
Ранее сообщалось, что комиссия склоняется к тому, что повреждение на космическом корабле появилось на этапе сборки. Постепенно отметаются версии о том, что корабль повредили уже в космосе или на космодроме Байконур.
30 августа произошла утечке воздуха на российском корабле "Союз", пристыкованном к МКС. Экипаж станции провел ремонт и заделал отверстие.
После этого началось расследование инцидента. В "Роскосмосе" пообещали установить виновника инцидента.