С бывшего рабочего РКК "Энергия" сняли подозрения в порче "Союза"

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С бывшего рабочего РКК "Энергия" сняли подозрения в порче космического корабля "Союз МС-09", на котором произошла утечка воздуха в космосе. Такое решение приняла внутренняя комиссия предприятия, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Недавно с предприятия именно из цеха окончательной сборки уволился специалист. Естественно, первые подозрения пали на него", – цитирует собеседника РИА Новости.

Источник отметил, что комиссия проверила документацию и выяснила, что экс-сотрудник не работал с кораблем, на котором произошла утечка. С него сняли все подозрения.

Ранее сообщалось, что комиссия склоняется к тому, что повреждение на космическом корабле появилось на этапе сборки. Постепенно отметаются версии о том, что корабль повредили уже в космосе или на космодроме Байконур.

30 августа произошла утечке воздуха на российском корабле "Союз", пристыкованном к МКС. Экипаж станции провел ремонт и заделал отверстие.

После этого началось расследование инцидента. В "Роскосмосе" пообещали установить виновника инцидента.