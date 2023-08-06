Ремонт поврежденного в Керченском проливе танкера отложили из-за ухудшения погоды

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Ремонтные работы на поврежденном танкере "Сиг" в Керченском проливе остановили из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале Росморречфлота.

"По состоянию на 08:00 6 августа наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения АСР (аварийно-спасательных работ). Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что аварийное судно стоит на якоре, поступления воды внутрь корпуса отсутствуют, экипаж в порядке, загрязнений окружающей среды не наблюдается.

Ранее российский танкер "СИГ" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате после украинского дрона. Экипаж не пострадал. Угрозы затопления судна нет, поскольку вода уже перестала поступать. Повреждение обнаружили в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Разлива топлива в акватории нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на террористические атаки Киева, а их авторы понесут наказание. По ее словам, Москва осуждает атаку на танкер, которая грозила гибелью экипажа и масштабной экологической катастрофой. Киевский режим не осуждают страны Запада и международные организации, поэтому он использует новые методы терроризма.

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