В Москве бабушка закрыла троих детей на балконе и ушла в магазин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В столице полицейские проводят проверку по факту госпитализации троих детей из квартиры после того, как бабушка заперла их на балконе и ушла в магазин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду, 4 августа, на улице Большой Почтовой. В полицию поступила информация, что трое детей закрыты на балконе, родителей дома нет. По приезде скорой помощи они были госпитализированы. У одного из детей выявили ушиб головы и подкожную гематому.

Позже сотрудница отдела по делам несовершеннолетних выяснила, что мать детей оставила их с бабушкой, а та заперла их на балконе и ушла в магазин. Как уточнили врачи, синяки у ребенка получены в ходе игры со старшими братьями.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга выпрыгнула в окно вместе с малышом. От женщины в дежурную часть поступило сообщение с просьбой о помощи. Когда сотрудники МВД прибыли на указанный адрес, мать закрылась на балконе вместе с ребенком. После этого один из правоохранителей оперативно вызвал психиатрическую бригаду скорой помощи. Однако женщина шагнула с ребенком с балкона. Мальчик был своевременно госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, мать ребенка также была доставлена в больницу.