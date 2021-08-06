Москвичка прокомментировала действия мужа, выбросившего сына из окна

Фото: СК РФ

Мать ребенка, которого выбросил из окна отец, рассказала о семье и возможных причинах трагедии. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам женщины, накануне происшествия между супругами участились ссоры из-за предстоящего развода. Жена собиралась разорвать отношения и жить с ребенком отдельно, в то время как мужчина был против такого решения.

"Последние два дня мы ругались на тему развода, хотела по-хорошему расстаться. Он руку поднимал на меня. Не работал и не хотел работать, а также выпивал", – заявила женщина.

Инцидент произошел 5 августа на юго-востоке Москвы. Мужчина выбросил двухлетнего ребенка из окна жилого дома, его нашли у здания с травмами.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Позднее стало известно, что мужчина уже привлекался к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.