Суд вернется к рассмотрению дела в отношении Ефремова 7 августа

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресненский районный суд столицы 7 августа проложит рассмотрение уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Следующее заседание назначено на 7 августа на 10:00 по московскому времени", – заявила судья Елена Абрамова.

В четверг, 6 августа, в Пресненском суде проходило заседание по существу дела Ефремова. На нем было опрошено несколько свидетелей. В частности, один из очевидцев рассказал, что актер был один в автомобиле в момент ДТП. Другой свидетель охарактеризовал поведение актера на дороге как хамское и угрожающее окружающим.

Также в ходе слушания были продемонстрированы кадры с момента ДТП. В частности, участниками процесса была просмотрена видеозапись, где Ефремов подтверждает присутствие за рулем в момент ДТП. После просмотра видео актер заявил, что узнает себя с трудом.

Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор по делу актера вынесут в сентябре. По его словам, домашний арест Ефремова до 22 января – это чисто процессуальный момент. Он также опроверг информацию о том, что писал актеру текст видеообращения с извинениями.

