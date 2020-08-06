Полицейские задержали приезжего за поджог иномарки на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества на западе Москвы. Мужчина, по данным следствия, намеренно поджигал иномарку, приводит Агентство "Москва" заявление ГУ МВД России по столице.

"В полицию поступила информация о возгорании автомобилей иностранного производства, припаркованных возле одного из домов на улице Никулинской. Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что неизвестный поджег автомобиль марки Mercedes, после чего скрылся", – уточнили в правоохранительных органах.

В ходе следственных действий был задержан подозреваемый, им оказался 40-летний приезжий мужчина. После личного конфликта с владельцем транспортного средства марки Mercedes злоумышленник намеренно осуществил поджог, добавляют в МВД.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". При этом материальный ущерб составил не менее 2 миллионов рублей.

Ранее в Дубне задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Сумма нанесенного ущерба составила более 1,5 миллиона рублей.