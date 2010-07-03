СК начал проверку после инцидента с разбитыми фонарями в Домодедове

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет организовал доследственную проверку после инцидента на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (ММСУТ СК) России Елену Марковскую.

"Утром 5 августа при осмотре взлетно-посадочной полосы инженер аэродромной службы обнаружил осколки стекол от разбитых фонарей. При посадке рейса сообщением Москва – Симферополь выявлены повреждения третьего пневматика со следами битого стекла", – рассказала Марковская.

Она уточнила, что следователи проводят комплексные мероприятия по установке обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Глобус", входящей в группу S7, при взлете из Домодедова сбил пять фонарей на взлетно-посадочной полосе.

В S7 подтвердили эти сообщения, добавив, что инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800. Лайнер благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя. На послеполетном осмотре экипаж обнаружил повреждения покрышек колес основных опор шасси. Обратный рейс был задержан из-за работы технического персонала по их замене.

