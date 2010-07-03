Один человек пострадал при пожаре в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В результате пожара в квартире на юго-востоке столицы пострадал один человек. Инцидент произошел в доме № 34 на улице Окской.

"Произошло возгорание личных вещей. Пожар оперативно потушили, его площадь составила 0,5 квадратного метра. Одного человека передали медикам для осмотра", – цитирует Агентство "Москва" представителя экстренных служб.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В оперативной сводке ГУ МЧС по городу говорится, что 5 августа в здании Казанского вокзала произошло задымление. Случилось возгорание в подземном переходе под Рязанским проездом, а дым затянуло в помещение вокзала. Проведена эвакуация людей.

