Россияне не пострадали при взрыве в районе аэропорта Болоньи – Ростуризм

В Ростуризме сообщили, что россияне не пострадали при взрыве грузовика в районе аэропорта Болоньи, передает Агентство "Москва".

В ведомстве уточнили, что информацию получили от ситуационно-кризисного центра МИД.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой взрыва и пожара на окраине города Болонья в Италии. Инцидент произошел около аэропорта. Пострадали 55 человек.

Грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Возникшее в результате аварии и взрыва пламя перекинулось на другие машины в расположенном у эстакады дилерском центре. Автомобили тоже начали взрываться. Мост, рядом с которым произошел инцидент, частично обрушился.