В столице Египта взорвался автомобиль

06 августа 2018, 11:04
В понедельник утром на улице имени героя Ахмеда Абдель Азиза в каирском районе Мухандисин прогремел взрыв. От взрыва загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на проезжающий мимо микроавтобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным СМИ, оба транспортных средства полностью сгорели, есть пострадавшие.
Pictures from the explosion in al-Duqqi, Cairo. Cause unclear #Egypt pic.twitter.com/IzyWyAqLws— Michael A. Horowitz (@michaelh992) 6 августа 2018 г.
Ранее сообщалось, что 12 человек получили ранения в результате взрыва резервуаров с топливом в окрестностях аэропорта в Каире. Официальный представитель армии Египта Тамер Рифаи сообщил, что причиной взрыва стала сильная жара.
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