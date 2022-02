В столице Египта взорвался автомобиль

В понедельник утром на улице имени героя Ахмеда Абдель Азиза в каирском районе Мухандисин прогремел взрыв. От взрыва загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на проезжающий мимо микроавтобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным СМИ, оба транспортных средства полностью сгорели, есть пострадавшие.

Pictures from the explosion in al-Duqqi, Cairo. Cause unclear #Egypt pic.twitter.com/IzyWyAqLws