Сестер Хачатурян посадили в СИЗО в разные камеры

06 августа 2018, 11:00
Фото: Агентство "Москва"
Сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца, посадили в СИЗО в разные камеры. Сейчас все три девушки находятся на карантине, сообщает РИА Новости.
По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, девушки находятся в СИЗО номер 6. Младшая и старшая сестры находятся в одиночках, у средней есть две сокамерницы. Он пояснил, что общие условия им обеспечены, при этому задержанных до сих пор нет необходимых им личных вещей.
Правозащитник также уточнил, что девушки шокированы от самой ситуации и от того, что их так разделили, поскольку "с детства всегда были вместе и сейчас им очень страшно находиться в таких условиях в одиночестве".
Мельников добавил, что ОНК в связи со слухами о деятельности убитого отцы девушек попросило руководство СИЗО обеспечить им меры защиты.
Вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе девушки – Мария, Ангелина и Крестина убили своего 57-летнего отца. На допросе они сразу же признали свою вину и рассказали, что решились на убийство, потому что отец издевался над ними.
Родственники семьи показали квартиру погибшего и настаивают на том, что Михаил Хачатурян был набожным человеком и не мог принуждать дочерей к насилию.
В свою очередь, следствие считает, убийство было спланировано заранее. Эту сторону поддерживает и брат девочек. Он рассказал, что видел переписку, где сестры писали своему другу, что больше не могут терпеть своего отца и собираются либо сбежать, либо его убить.
В настоящее время сестрам Хачатурян грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Они находятся под стражей до 28 сентября.
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