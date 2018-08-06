Гендиректора и 16 сотрудников "Росбет" задержали по делу об организации азартных игр

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На руководителей и сотрудников букмекерской конторы "Росбет" завели уголовное дело об организации азартных игр, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Фигурантами дела стали учредитель и генеральный директор "Росбет" Александр Миронов и Александр Фролов, а также 16 их соучастников.

По версии следствия, Миронов и Фролов в прошлом году создали преступную группу для ведения нелегального игорного бизнеса под прикрытием букмекерской деятельности.

Незаконным путем фигуранты дела, по предварительным данным, заработали не менее 100 миллионов рублей.

На данный момент провели более 20 обысков в офисных и жилых помещениях в Москве, Московской, Ярославской и Орловской областях. Изъяли важные вещдоки.

Решением суда Фролов и один из обвиняемых помещены под домашний арест, еще 15 соучастников находятся под подпиской о невыезде.

Учредителя "Росбета" Миронова объявили в федеральный розыск. Компания "Росбет" лишена лицензии на осуществление букмекерской деятельности.