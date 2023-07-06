Автомобиль Росгвардии попал в ДТП в центре Москвы

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В центре Москвы столкнулись три машины, в том числе автомобиль Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Инцидент произошел на пересечении 1-й Тверской-Ямской улицы и Бутырского Вала. Столкнулись Kia Sorento и внедорожник Росгвардии, который от удара откатился в Citroеn C3. В результате происшествия пострадал один человек", – уточнили полицейские.

В данный момент выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее полиция задержала водителя, который сбил двоих пешеходов в Санкт-Петербурге. Речи идет о ДТП, которое произошло вечером 30 июня. Тогда водитель Mazda совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Пролетарской улице, у дома 60.

Число ДТП с участием СИМ в России увеличилось почти на 60%