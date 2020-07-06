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В мире

18:16

Путин выразил соболезнования в связи с наводнением на юге Японии

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Koji Ueda

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с наводнениями и оползнями, произошедшими на юге Японии, сообщает "Газета.ру".

Соответствующую телеграмму он направил премьер-министру страны Синдзо Абэ. В ней Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родственникам погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийных бедствий.

Наводнения стали последствием сильных ливней, которые прошли на юго-западе Японии. Вследствие непогоды река Кума-Гава вышла из берегов. Вода смыла несколько поселков. Проводится эвакуация населения из зоны бедствия.

Река Кума-Гава в Японии вышла из берегов

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