Путин выразил соболезнования в связи с наводнением на юге Японии

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с наводнениями и оползнями, произошедшими на юге Японии, сообщает "Газета.ру".

Соответствующую телеграмму он направил премьер-министру страны Синдзо Абэ. В ней Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родственникам погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийных бедствий.

Наводнения стали последствием сильных ливней, которые прошли на юго-западе Японии. Вследствие непогоды река Кума-Гава вышла из берегов. Вода смыла несколько поселков. Проводится эвакуация населения из зоны бедствия.