Брошенного матерью в "Лосином острове" мальчика передадут под опеку бабушке

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Мальчика, которого мать оставила на ночь в парке "Лосиный остров", передадут под опеку бабушке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"Сегодня был вынесен приговор матери ребенка, которого прошлой зимой нашли вблизи парка "Лосиный остров". Суд принял решение о направлении ее на лечение. После вступления приговора суда в законную силу мальчик будет передан под опеку своей бабушке", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент ребенок находится у бабушки в рамках гостевого режима. Ранее он находился в центре содействия семейному воспитанию. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказывала, что мальчик общительный, чувствует себя хорошо, в учебе он также показывает успехи.

Ранее Бабушкинский районный суд столицы направил на принудительное лечение Надежду Куликову за оставление шестилетнего сына одного на ночь в парке. О таком наказании просила прокурор, указав, что у обвиняемой диагностирована параноидальная шизофрения.

18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Она сообщила, что вечером 17 февраля ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда.

Ребенок, как рассказывала Куликова, убежал и не вернулся. Позже мальчика обнаружили на автозаправочной станции. На голове ребенка был мешок из-под сахара, примотанный скотчем.

Сам мальчик заявил, что мама отвезла его в лес, желая наказать за попытку убийства собаки. 22 февраля мать ребенка арестовали на два месяца. Позже Мосгорсуд признал арест законным.

Впоследствии экспертиза установила наличие психических отклонений у Куликовой во время совершения преступления. После этого ее поместили в психиатрическое отделение больницы при СИЗО "Бутырка". Ее признали нуждающейся в принудительном лечении.

