СК возбудил дело после крушения вертолета в Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области

Уголовное дело возбуждено о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолета в Ростовской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

По данным следствия, 6 июля около 04:35 вертолет Ми-2 при пробном после ремонта полете потерпел крушение в километре от хутора Кирсалово.

На борту вертолета находились пилот 1970 года рождения и механик 1962 года. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия. Пострадавший пилот госпитализирован с переломом ноги, ушибом и ссадинами.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Разбившийся вертолет осматривают с использованием криминалистической техники.

Следователи опрашивают очевидцев, выясняют обстоятельства инцидента. К настоящему времени они выяснили, что пилот не уведомил уполномоченные в области организации воздушного движения органы о предстоящем полете.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Рязанской области у деревни Авдотьинки. При крушении погиб пилот воздушного судна. Жилые дома из-за происшествия не пострадали.