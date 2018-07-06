В Перми возбудили дело против издевавшихся над школьницей подруг

6 июля, 18:34
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Уголовное дело возбудили в отношении четверых жительниц города Губахи Пермского края. Они несколько часов издевались над несовершеннолетней девушкой, сообщается на сайте местного управления СКР.
Инцидент произошел вечером 6 июня. Девушки, две из которых также были несовершеннолетними, пришли в квартиру к пострадавшей. Они избивали ее и совершали над ней насильственные действия сексуального характера.
В СК отметили, что уголовное дело возбуждено по статье об истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, причиной конфликта стала ревность одной из девушек. Она беременна от молодого человека, с которым встречается пострадавшая. Подруги решили отомстить паре, учинив расправу.
Трое из девушек арестованы, четвертая отпущена под обязательство о явке. Девушки не признают вину в совершении преступлений.
Пострадавшая из-за жестоких издевательств возможно навсегда лишилась шанса стать матерью.
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