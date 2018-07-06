На Камчатке произошло землетрясение в 5,7 балла

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В Петропавловске-Камчатском произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Оперативные группы отправились на место для осмотра социально значимых объектов и зданий краевого центра, передает "Мир 24".

"Жертв и разрушений зафиксировано не было. Сейчас идет взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов и дежурно-диспетчерскими службами", – передает пресс-служба краевого главка МЧС.

Землетрясение произошло в 13:40 по камчатскому времени (4:40 по Москве) в Тихом океане, у побережья Камчатки. Эксперты оценили толчки в эпицентре как "сильные", однако цунами полуострову не угрожает.

Толчок силой более пяти баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатки, а также жители Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир.

Ранее во время землетрясения в Японии пять человек погибли и около 395 жителей получили различные травмы и ранения.