На Камчатке произошло землетрясение в 5,7 балла

6 июля, 10:30
Фото: ТАСС/Александр Петров
В Петропавловске-Камчатском произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Оперативные группы отправились на место для осмотра социально значимых объектов и зданий краевого центра, передает "Мир 24".
"Жертв и разрушений зафиксировано не было. Сейчас идет взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов и дежурно-диспетчерскими службами", – передает пресс-служба краевого главка МЧС.
Землетрясение произошло в 13:40 по камчатскому времени (4:40 по Москве) в Тихом океане, у побережья Камчатки. Эксперты оценили толчки в эпицентре как "сильные", однако цунами полуострову не угрожает.
Толчок силой более пяти баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатки, а также жители Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир.
Ранее во время землетрясения в Японии пять человек погибли и около 395 жителей получили различные травмы и ранения.
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