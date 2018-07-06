Пожар в жилом доме на Пятницкой улице ликвидирован

Фото: телеканал Москва 24

Пожарные потушили возгорание в жилом доме на Пятницкой улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Инцидент по адресу улица Пятницкая, дом 43, строение 3 произошел вечером 5 июля. Пожар случился на третьем и четвертом этажах, а также на кровле четырехэтажного здания. Площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров.

До прибытия спасателей дом покинули около 20 человек, с четвертого этажа пожарные спасли двух людей. Информации о пострадавших не поступало. В 0:45 пожар локализовали, в 1:07 было ликвидировано открытое горение.