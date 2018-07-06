Пожар в жилом доме на Пятницкой улице потушат в ближайшее время – Бирюков

6 июля, 01:18
Фото: https://www.mreporter.ru
Пожар в жилом доме на Пятницкой улице в Москве локализован, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Жители этого дома будут размещены в гостиницах по их желанию, а жильцы первого и второго подъезда смогут вернуться в свои квартиры, если захотят", – цитирует Бирюкова "Интерфакс".
Он отметил, что в доме расположены 32 квартиры. Проливка продлится до трех часов утра. Восстановление крыши и ремонт начнутся утром, заявил заммэра.
Ранее сообщалось, что загорелась квартира в доме по адресу: ул. Пятницкая, дом 43, строение 3. Около 20 человек покинули здание самостоятельно. Еще двух женщин спасли до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, огонь охватил два этажа и перешел на крышу здания. Возгорание локализовано.
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