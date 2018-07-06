Пожар на Пятницкой улице локализован

6 июля, 00:55
Фото: https://www.mreporter.ru
Пожар в жилом доме на Пятницкой улице в центре Москвы локализован, сообщили в ГУ МЧС по Москве.
"Пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Третий номер сложности снят", – сообщается в Twitter ведомства.
Ранее сообщалось, что загорелась квартира в доме 43 строение 3 по улице Пятницкая. Площадь пожара быстро росла и составила сначала 200, а потом 400 квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю здания.
При тушении спасли двух женщин. Еще 20 жильцов покинули здание самостоятельно до приезда пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.
Пятницкая улица перекрыта для работы экстренных служб. Автомобилистов призвали искать альтернативные маршруты.
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