Пожар на Пятницкой улице локализован

Пожар в жилом доме на Пятницкой улице в центре Москвы локализован, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"Пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Третий номер сложности снят", – сообщается в Twitter ведомства.

Ранее сообщалось, что загорелась квартира в доме 43 строение 3 по улице Пятницкая. Площадь пожара быстро росла и составила сначала 200, а потом 400 квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю здания.

При тушении спасли двух женщин. Еще 20 жильцов покинули здание самостоятельно до приезда пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.

Пятницкая улица перекрыта для работы экстренных служб. Автомобилистов призвали искать альтернативные маршруты.