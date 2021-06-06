Движение по Московской улице в деревне Саларьево восстановили

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение транспорта по улице Московская в районе пересечения с улицей Адмирала Корнилова полностью восстановили. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram.

"Движение восстановлено", – подтвердили в Дептрансе.

Ранее движение в районе было перекрыто из-за загоревшегося дома.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в субботу, 5 июня, в 22:53. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате случившегося пострадал один человек.

Уточнялось, что огонь охватил трехэтажный жилой дом. По информации спасателей, произошло возгорание деревянных конструкций, перегородки, а также сгораемой отделки на первом и втором этажах.