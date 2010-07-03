СК разберется в конфликте между водителем и пешеходом в Москве

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Следственный комитет проверит информацию об избиении мужчины за попытку помешать водителю проехать по тротуару в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлию Иванову.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве организовано проведение процессуальной проверки по факту дорожного инцидента между водителем и пешеходом, о котором стало известно из эфира одного из федеральных телеканалов", – заявила Иванова.

Она добавила, что следователи проверят озвученную информацию, а после чего будет дана объективная оценка произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что мужчина с женой и ребенком помешали проехать водителю по тротуару, в результате чего между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого водитель нанес пешеходу телесные повреждения.

Председатель СК России поручил подчиненным в самые кратчайшие сроки разобраться в данном инциденте.

