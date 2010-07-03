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Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар ликвидирован в 17:01", – сообщили в ведомстве.

Информация о пожаре появилась в 15:30, уже в 16:16 пожар был локализован. Возгорание произошло в одноэтажном производственном здании на улице Стандартной, в доме 6.

Сообщений о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось о возгорании на складе в столичном районе Чертаново Центральное. Пожар произошел на втором этаже двухэтажного складского здания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

