Возбуждено уголовное дело по факту избиения беременной в Подольске

Фото: depositphotos/blinow61

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту конфликта с беременной женщиной в Подольске. Полицейские установили личности и доставили в отделение шестерых подозреваемых. В ходе расследования будет установлена роль каждого участника конфликта.

Дело возбудили по статям "Побои" и "Халатность", сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Ранее стало известно, что следователи начали проверку информации о том, что полицейские бездействовали после избиения беременной женщины.

По данным СМИ, женщина сделала пьяным соседям замечание, после чего ее избили ногами, а затем столкнули с лестницы. При этом местная полиция бездействовала, хотя заявление о побоях поступило еще 3 июня.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов по улице 43-й Армии.