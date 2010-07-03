Возбуждено уголовное дело по факту избиения беременной в Подольске

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту конфликта с беременной женщиной в Подольске. Полицейские установили личности и доставили в отделение шестерых подозреваемых. В ходе расследования будет установлена роль каждого участника конфликта.
Дело возбудили по статям "Побои" и "Халатность", сообщает пресс-служба ГУ МВД России.
Ранее стало известно, что следователи начали проверку информации о том, что полицейские бездействовали после избиения беременной женщины.
По данным СМИ, женщина сделала пьяным соседям замечание, после чего ее избили ногами, а затем столкнули с лестницы. При этом местная полиция бездействовала, хотя заявление о побоях поступило еще 3 июня.
Инцидент произошел в подъезде одного из домов по улице 43-й Армии.
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