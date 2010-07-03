СК проверит бездействие полиции после избиения беременной женщины в Подольске

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СК начал проверку появившейся в СМИ информации о бездействии полицейских после избиения беременной женщины в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

Как пояснили в пресс-службе, следователи обратили внимание на сюжет одного из федеральных телеканалов об избиении соседями жительницы Подольска, находящейся на девятом месяце беременности. По данным СМИ, женщина сделала пьяным соседям замечание, после чего ее избили ногами, а затем столкнули с лестницы. Как сказано в сюжете, до приезда съемочной группы местная полиция бездействовала, хотя заявление о побоях поступило еще 3 июня.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию сотрудников полиции", – говорится в сообщении СК. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.