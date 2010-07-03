Полиция возбудила дело после кражи в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция расследует дело о краже из дома в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

В МО МВД "Щербинский" обратилась женщина 1968 года рождения, работающая начальником аналитического отдела в организации.

Она заявила, что кто-то проник в ее дом на территории ТиНАО через окно, похитил 314 тысяч рублей, 2000 долларов и ювелирные изделия на сумму 700 тысяч рублей.

Ущерб в совокупности составил 1 миллион 144 тысячи рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.

Ранее в центре Москвы неизвестный украл 9 прокатных электросамокатов. Инцидент произошел 4 июня на улице Баррикадная. В ОВД "Пресненский" поступило сообщение о хищении имущества от представителя сервиса по аренде электросамокатов. Сумма ущерба составила более 240 тысяч рублей.