Пропавших на Урале детей нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли трех пропавших подростков из города Реж Свердловской области. Они доставлены в подразделение полиции, говорится на сайте СУ СК по региону.
Дети ушли из дома в субботу, 1 июня. "Ранее они уже совершали уходы, по нескольку дней не находясь дома", – рассказывают следователи.
3 июня к поискам подключились 135 человек, в том числе 75 сотрудников полиции и 60 волонтеров. Проверялись вокзалы, садовые товарищества, теплотрассы, общежития, заброшенные строения, лесопарковые и прибрежные зоны, детские площадки.
"По информации, поступившей 6 июня в 10.30 местного времени (08.30 мск), все трое подростков найдены живыми", – указано в сообщении СК.
В поисковом отряде "Лиза Алерт Екатеринбург" рассказали, что мальчики решили поехать в Екатеринбург, чтобы "ознакомиться с достопримечательностями". Первую ночь они провели под трубой теплотрассы в Реже. После этого на попутном автомобиле прибыли в региональный центр. Там они ходили по торговым центрам, попрошайничали, ночевали по подъездам жилых домов.
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