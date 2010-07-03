Пропавших на Урале детей нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли трех пропавших подростков из города Реж Свердловской области. Они доставлены в подразделение полиции, говорится на сайте СУ СК по региону.

Дети ушли из дома в субботу, 1 июня. "Ранее они уже совершали уходы, по нескольку дней не находясь дома", – рассказывают следователи.

3 июня к поискам подключились 135 человек, в том числе 75 сотрудников полиции и 60 волонтеров. Проверялись вокзалы, садовые товарищества, теплотрассы, общежития, заброшенные строения, лесопарковые и прибрежные зоны, детские площадки.

"По информации, поступившей 6 июня в 10.30 местного времени (08.30 мск), все трое подростков найдены живыми", – указано в сообщении СК.

В поисковом отряде "Лиза Алерт Екатеринбург" рассказали, что мальчики решили поехать в Екатеринбург, чтобы "ознакомиться с достопримечательностями". Первую ночь они провели под трубой теплотрассы в Реже. После этого на попутном автомобиле прибыли в региональный центр. Там они ходили по торговым центрам, попрошайничали, ночевали по подъездам жилых домов.

