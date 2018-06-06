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Происшествия

06 июня 2018, 16:55

В СК рассказали о задержании главного "безопасника" дагестанской полиции

происшествия

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Следственном комитете рассказали подробности о задержании дагестанского полицейского и его сообщников, подозреваемых в даче многомиллионной взятки. Об этом сообщает "Газету.ру".

По данным СМИ, в преступлении подозревают начальника оперативно-розыскной части по линии собственной безопасности МВД по Дагестану Магомеда Хизриева.

По версии правоохранителей, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам два миллиона долларов. При этом оговоренная сумма взятки составляла шесть миллионов долларов.

За эту сумму Хизриев надеялся занять более высокую должность в органах внутренних дел одного из субъектов, считают в СК. Всех фигурантов дела задержали 5 июня в Москве.

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