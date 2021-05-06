Взрослый и подросток погибли, подорвавшись на бомбе времен войны под Волгоградом

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На месте раскопок под Волгоградом погибли взрослый и подросток, подорвавшись на бомбе времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, взрыв произошел во время поисковых работ отряда "Память" из Оренбургской области.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали смерть мужчины 1961 года рождения и попытались спасти 15-летнего подростка, однако, несмотря на медицинскую помощь, подросток скончался.

В администрации региона рассказали, что отряд приехал на место раскопок 26 апреля и намеревался уехать через несколько дней. Всего в отряде принимают участие 12 человек, из которых 4 подростка, включая погибших.

Ранее в Санкт-Петербурге 54-летний мужчина попал в больницу после взрыва аккумулятора его мобильного телефона. Он был госпитализирован с ожогом в состоянии средней степени тяжести.