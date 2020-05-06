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Общество

07:19

Въезд в Находку ограничат из-за большого числа заболевших COVID-19

происшествия общество безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье ограничат с 8 мая из-за большого числа случаев коронавируса.

Как сообщает правительство региона, в этом муниципалитете прирост заболевших превышает средний показатель по краю.

Отмечается, что в городе дополнительно развернуто 40 коек. Всего в Приморье 684 заболевших коронавирусом, сообщает RT.

Cкончались шесть человек. С 31 марта в Приморье действует режим самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим.

Всего в России инфекцию выявили у 155 тысяч человек, около 20 тысяч из них излечились, 1451 умер.

Ранее житель Благовещенска с диагностированным коронавирусом сбежал из больницы и заразил всю свою семью.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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