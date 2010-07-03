В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Девять госпитализированных после ЧП в аэропорту Шереметьево находятся в стабильном состоянии разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В настоящее время в НИИ Склифосовского находятся пять пострадавших. Состояние одного из них – тяжелое, без отрицательной динамики. Состояние четырех членов экипажа – средней тяжести, их перевели в ожоговое отделение.

В НИИ Вишневского находятся два тяжелых и два – в состоянии средней тяжести. Также без отрицательной динамики.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся.

Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. СК назвал главные версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.